Karsdorp, corse su e giù sulla destra: certezza per José

La Gazzetta dello Sport (G.B. Olivero) – Una delle certezze della Roma di Mourinho è il laterale destro olandese: a tre o a quattro, lui corre, spinge, crossa e poi rientra, combatte, contrasta.

La Roma è partita bene, ha rallentato, si è dovuta confrontare con una serie di problemi tattici e di organico, ma qualche punto è rimasto. Tra questi, Karsdorp: ha faticato per conquistarsi un posto al sole in giallorosso, a causa del grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro quando era appena sbarcato in Italia.

Ma già nella scorsa stagione, con Fonseca in panchina, si era meritato la considerazione del tecnico. E José, che a un terzino deve un pezzo del Triplete nerazzurro, ben conosce l’utilità di un terzino che spinge. L’obiettivo dell’olandese nella seconda parte della stagione dovrà essere una maggiore precisione nei cross, altrimenti delle sue fughe sulla fascia la Roma ricaverà troppo poco. Ma intanto, sul fondo, Karsdorp ci arriva molto spesso.