Karsdorp c’è: non preoccupa in chiave Juve

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ieri mattina è stato il primo ad arrivare al centro sportivo di Trigoria, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo successivo a Verona-Roma concesso da Fonseca. Rick Karsdorp scalpita, vuole continuare a giocare e a dimostrare al tecnico di poter far parte del gruppo dei titolari della nuova Roma. L’esterno olandese era uscito anzitempo dal Bentegodi per un problemino fisico. Niente di particolare hanno specificato i medici giallorossi ieri mattina. Il terzino oggi potrebbe sostenere un allenamento più leggero ma la sua presenza contro la Juventus non sembra in alcun modo in dubbio. Anzi, Karsdorp si candida anche a giocare nuovamente titolare contro i campioni d’Italia. Bruno Peres sei giorni fa è tornato nuovamente negativo al Coronavirus ma potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più per riprendere la condizione atletica migliore: per la corsia destra sarà ballottaggio tra il brasiliano e l’olandese fino all’ultimo giorno.