Karsdorp all’Atalanta è lo sconto per Ibanez

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo quella di Patrik Schick, arriva un’altra cessione in casa Roma: Rick Karsdorp, terzino olandese, andrà all’Atalanta. Gasperini lo ha scelto come sostituto di Castagne, appena passato al Leicester per 25 milioni di euro. L’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto vincolato al 60% delle presenze stagionali. I bergamaschi, qualora Karsdorp dovesse raggiungere quella quota di partite giocate, dovranno riconoscere alla Roma 7 milioni di euro, che verranno scalati dagli 8 che i giallorossi devono pagare per Roger Ibanez.