Karpin (allenatore Rostov): “Siviglia sarebbbe l’opzione migliore per Shomurodov”

Valery Karpin, attuale allenatore del Rostov, squadra dove è cresciuto Shomurodov, ha rilasciato un’intervista a Sports. Il tecnico ha parlato del futuro del giocatore uzbeko dando un consiglio sulla possibile futura squadra: “Secondo me, l’opzione migliore per Eldor è il Siviglia. Il suo stile di gioco è in linea con il campionato spagnolo. In Italia, l’enfasi principale è posta sulla difesa. In Spagna, il focus è più sull’attacco. E Shomurodov è un giocatore a suo agio sotto tutti gli aspetti sulla linea offensiva”.