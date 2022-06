Kane: “Abraham è un grande giocatore. Ha segnato regolarmente per la Roma e vorrà ancora migliorare”

Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, è stato intervistato da Talk Sport direttamente dal ritiro della Nazionale ed ha parlato anche di Abraham. Queste le sue parole:

“Penso che Tammy sia un gran giocatore. Ha avuto una stagione fantastica a livello di club, sta ancora imparando e ha esperienza da acquisire ma ogni volta che viene qui lavora e si allena sodo. Vuole impressionare l’allenatore, vuole segnare gol e ovviamente è bello avere concorrenza in ogni posizione, in Premier League abbiamo dei grandi attaccanti inglesi che segnano regolarmente. Tammy lo sta facendo anche per la Roma, quindi è un gran giocatore e sono sicuro che vorrà continuare a migliorare, a lavorare sodo ed è quello che proverà a fare in questo camp e con il suo club“.