Kalinic si offre come rincalzo, ma la società cerca giovani

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Con il mercato che si avvia ormai alla chiusura, la rosa della Roma è ancora incompleta. Edin Dzeko sembra ormai destinato a restare e la speranza è che possa presto ricucire i rapporti con Fonseca e ritrovare le giuste motivazioni, ma servirà comunque investire per trovare un suo vice. Nikola Kalinic si sta offrendo da tempo, ma la Roma preferirebbe virare su un profilo giovane: rimbalza da più parti il nome di Kean, ma sarebbe un’operazione complicata da mettere in piedi. Intanto, a rinforzarsi è il settore giovanili, con due colpi nelle ultime ore: Corentin Louakima, terzino diciassettenne del PSG, e Gabor Megyeri, portiere ex Honved Budapest. Infine, in uscita, la dirigenza sta provando a piazzare Fazio e Santon; per l’argentino potrebbe esserci l’interesse della Fiorentina, mentre sembra più complicato vendere il laterale.