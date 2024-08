Juventus, Thiago Motta: “La situazione di Chiesa non è cambiata, con i miei giocatori parlo chiaro”

Durante la conferenza stampa della vigilia della sfida tra Juventus e Como, l’allenatore bianconero, Thiago Motta, ha risposto ad alcune domande su Federico Chiesa. L’esterno italiano è sul mercato e sarebbe stato accostato alla Roma in molteplici occasioni. Queste le dichiarazioni del neo tecnico juventino: “No, la situazione di Chiesa non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente”.