Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Fonseca verso il 3-5-2 con Mkhitaryan al fianco di Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma si presenta all’Allianz Stadium con tante assenze, ma con un Dzeko in più. Il bosniaco si siederà in panchina per lasciare spazio a Mayoral che comporrà il duetto d’attacco con Mkhitaryan. La formazione della Roma è presto fatta con Kumbulla che farò le veci di Smalling e Cristante inserito a centrocampo al posto di Pellegrini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mayoral, Mkhitaryan.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

IL TEMPO (3-5-1-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-2)

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

TUTTOSPORT (3-5-2)

