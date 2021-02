Juventus-Roma, i convocati di Fonseca: torna Edin Dzeko

La Roma ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati da mister Fonseca per la sfida di campionato contro la Juventus. Torna Edin Dzeko, mentre i nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds non prenderanno parte alla trasferta. Assenti Smalling per infortunio e Pellegrini per squalifica.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Ciervo, Mkhitaryan.

Attaccanti: Mayoral, Dzeko, Perez.