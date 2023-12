Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma per 1-0. Queste le sue parole:

ALLEGRI A DAZN

È la sua Juve soddisfatto al 100%?

Nel primo tempo abbiamo rischiato molto, ma la squadra è stata compatta e unita. Squadra difficile come ci aspettavamo, giocare contro la Roma e Mourinho non è mai semplice.

A difendere si fa fatica e questo è stato il percorso di molti ragazzi quest’anno…

In questo momento stiamo anche abbastanza bene fisicamente. Abbiamo sviluppato buone geometrie di gioco stasera. Ogni tanto usiamo troppo gli spazi stressi, dobbiamo migliorare ma la squadra ha fatto bene. Quando hai paura di prendere gol difendi nel modo più giusto.

L’abbinamento di Vlahovic con la seconda punta può essere il punto per far esplodere la sua fisicità…

Stasera in crescendo rispetto alle ultime perché sta bene fisicamente. Ha giocato bene anche tecnicamente, può solo crescere. Può giocare da solo o anche con qualcuno vicino, direi che solo giocando insieme possono migliorare.

Acerbi sostiene che l’Inter sia costretto a fare il mercato a parametro zero. Qual è la sua opinione?

Stanno facendo una stagione straordinaria. Per noi è un percorso diverso, bastava vedere la nostra rosa in confronto alla loro. Ma non rispondo alle parole di un giocatore dell’Inter.

In merito al mercato cosa migliorerebbe la sua rosa?

Ci sono giovani bravi che stanno crescendo e quindi possiamo migliorarci solo noi da soli.

Sullo Scudetto?

Avevo detto che in caso di pareggio o vittoria sarebbe stato importante perché avremmo allontanato la Roma. 43 punti ti consentono probabilmente di essere più tranquillo per poter essere nella zona Champions a maggio.