Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma. Queste le sue parole rilasciate a Dazn:

Siete a -2 dall’Inter…

Era importante per noi, potevamo agganciarli stasera. Dobbiamo guardare sempre avanti e giocare con questo spirito. Dopo questa vittoria crediamo ancor di più allo Scudetto. È un obiettivo per me e per tutta la squadra, ma la stagione è ancora lunga. Contento di aver trovato il primo gol stagionale in casa.

Sei l’attaccante aggiunto nella Juventus?

Sono contento di aver trovato il gol in casa. Sono contento di aiutare con assist, stasera sono veramente felice. Il pubblico è straordinario sempre con noi.

Ti piacerebbe restare ancora alla Juventus?

Devo ragionare e parlare con la società. Voglio godermi le partite fino a fine stagione ma siamo sereni e tranquilli