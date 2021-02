Juventus-Roma 2-0. Ronaldo e l’autogol di Ibanez portano i bianconeri al terzo posto in classifica

Pagine Romaniste – La Roma era chiamata a dimostrare di più contro le squadre di alta classifica, ma il risultato è rimasto lo stesso. I giallorossi dominano sul possesso palla, creano occasioni ma finalizzano poco. Sulla ripartenze poi la Juventus è determinante. È così che viene fuori il primo gol bianconero, con Alex Sandro che in ripartenza salta Cristante, mette la palla dentro per Morata che offre a Ronaldo abile a stoppare e calciare di mancino infilando Pau Lopez. Il fenomeno portoghese avrebbe anche altre due occasioni: la prima si stampa sulla traversa e sulla seconda trova preparato il portiere spagnolo. La squadra di Fonseca continua col suo gioco, ma di vere occasioni ce ne sono poche. Il secondo tempo la Juve prende più campo, ma il possesso rimane a Mkhitaryan e i suoi. Il raddoppio dei bianconeri è propiziato dall’autogol di Ibanez, sfortunato a deviare un cross di Kulusevski. La Juventus scavalca così i giallorossi e si porta al terzo posto in classifica, la Roma rimane al quarto posto con 40 punti in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro (85′ De Ligt); Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie (65′ Cuadrado); Morata (65′ Kulusevski), Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta, Bernardeschi.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Indisponibili: Dybala, Ramsey.

Diffidati: Danilo, Rabiot.

Squalificati: Bentancur.

A.S. ROMA (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp(76′ Peres), Cristante (C) (62′ Perez), Villar (62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Mayoral (62′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Pastore, Ciervo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Pedro.

Diffidati: Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Villar.

Squalificati: Pellegrini.

Marcatori: 13′ Ronaldo (J), 70′ Ibanez (AU) (R).

Ammoniti: 35′ Mancini (R), 37′ Arthur (J), 54′ Kumbulla (R), Ronaldo (J).

Espulsi: 46′ Baronio, collaboratore Pirlo.

Note: Allontanato Baronio, 1′ recupero (PT), 5′ recupero (ST).

PRE PARTITA

Ore 16.50 – La formazione dei bianconeri:

Ore 16.40 – L’undici titolare della Roma:

Ore 16.19 – La Roma in partenza verso l’Allianz Stadium.