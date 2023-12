Juventus-Roma 1-0. Rabiot porta i bianconeri a -2 dall’Inter, giallorossi settimi

Pagine Romaniste – La Roma cade all’Allianz Stadium. Nonostante una bella prestazione dal punto di vista del gioco gli uomini di Mourinho non riescono a portare a casa punti utili per il campionato. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 ci ha pensato Rabiot, al 47′, a sbloccare il match per quello che sarebbe poi diventato l’1-0 definitivo.

Senza sbavature la difesa della Juventus, brava a sfruttare una delle poche occasioni concesse dalla retroguardia giallorossa. Paulo Dybala è una delle poche note positive della serata: l’argentino sembra aver recuperato al 100% dal punto di vista fisico tanto da urlare a Mourinho di voler giocare tutti i 90′ quando il portoghese stava rassicurandosi delle condizioni dell’attaccante (leggi qui la news).

I bianconeri si portano così a -2 dalla vetta della classifica, guidata dall’Inter, mentre i giallorossi sprofondano in settima posizione.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (90’+4 Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (74′ Iling Jr.); Yildiz (64′ Chiesa), Vlahovic (74′ Milik).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Mancini.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro.

Squalificati: Cambiaso, Pogba, Fagioli.

Diffidati: Gatti, Locatelli, Danilo.

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove (63′ Pellegrini), Paredes (73′ El Shaarawy), Cristante, Zalewski (79′ Azmoun); Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Cristante, Mancini.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Assistenti: Bindoni-Tegoni.

Quarto ufficiale: Marchetti.

Var: Mazzoleni.

Ass. Var: Di Vuolo.

Marcatori: 47′ Rabiot (J).

Ammoniti: Paredes (R), Locatelli (J).

Espulsi: –

SECONDO TEMPO

47' – Gol della Juve. Dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Vlahovic che di tacco libera Rabiot davanti a Rui Patricio da dove è bravo infilarlo sul primo palo Juventus 1-0 Roma #ASRoma #JuventusRoma #SerieA #Roma #Juventus #JuveRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) December 30, 2023

PRIMO TEMPO

32' – OCCASIONISSIMA PER LA ROMA. Dopo una serie di rimpalli Kristensen appoggia a Dybala, che di prima intenzione colpisce di esterno e sfiora il palo alla destra di Szczesny Juventus 0-0 Roma#ASRoma #JuventusRoma #SerieA #Roma #Juventus #JuveRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) December 30, 2023

19' – Occasionissima per la Juventus. Vlahovic si libera di Llorente e dall'altezza del dischetto calcia ma è bravissimo Rui Patricio a respingere Juventus 0-0 Roma#ASRoma #JuventusRoma #SerieA #Roma #Juventus #JuveRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) December 30, 2023

5' – PALO DELLA ROMA. Su gli sviluppi del primo corner della partita la palla finisce sul destro di Cristante, che gira verso la porta colpendo però il montante Juventus 0-0 Roma#ASRoma #JuventusRoma #SerieA #Roma #Juventus #JuveRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) December 30, 2023

PREPARTITA

Ore 20:09 – La Roma scende in campo per il riscaldamento. Anche Mourinho sul terreno di gioco, arrivano i fischi dello Stadio.

Ore 20:05 – Juventus in campo per il riscaldamento pre gara.

Ore 19:47 – La formazione ufficiale della Juventus:

Ore 19:41 – Ecco la formazione scelta da Mourinho: