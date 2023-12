La Roma è sotto di un gol a Torino contro la Juventus. Prima di effettuare alcuni cambi, Mourinho ha voluto avere la certezza che Dybala stesse bene e avesse ancora minuti sulle gambe. Il numero 21 giallorosso è rientrato oggi dopo l’infortunio, la sua permanenza in campo per 90’ non era sicura al 100%. L’argentino però risponde: “Sto bene. Fammi giocare ancora”. Questo quanto riporta da bordo campo DAZN.