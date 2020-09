La Juventus è in cerca di un attaccante, dopo la partenza di Higuain, da affiancare a Ronaldo e Dybala. I nomi in cima sono due: Suarez e Dzeko. Proprio su questo Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri, si è espresso nel post partita del match contro il Novara vinto per 5-0. Queste le sue parole a Sky Sport:

La Juventus è in cerca di un attaccante per completare il reparto. Quanto serve?

Sì, mi serve il prima possibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo.