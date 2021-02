Juventus-Napoli si gioca il 17 marzo

Corriere dello Sport (A. Giordano) – Dopo averla aspettata per un bel po’, Juventus-Napoli finalmente arriverà: appuntamento per il 17 marzo, forse alle 18 o alle 18:30, oppure alle 18:45, certo non in serata perché quel giorno ci sarà Bayern-Lazio, né al pomeriggio, quando si recupererà Torino-Sassuolo.

Juventus-Napoli è stata una lunghissima sfida che si è aperta il 4 ottobre scorso, con lo stop imposto dalla Asl partenopea alla squadra di Gattuso e che ha dovuto affrontare tutti i gradi di giustizia sportiva, per arrivare ad una sentenza ultima e definitiva: per un bel po’, dopo la decisione del Giudice Sportivo e la conferma della Conte di Appello Federale, la Juventus si è ritrovata con il 3-0 a tavolino e il Napoli senza un punto in classifica, ma quando è entrato in scena il Collegio di Garanzia dello Sport, sentenze ribaltate e palla al centro.