Non solo il ricorso della Roma per il “caso Diawara“, la Corte d’Appello federale ha deciso anche sul ricorso presentato da De Laurentiis per la sconfitta a tavolino decretata dal Giudice Sportivo contro la Juventus. Anche in questo caso, il ricorso dei partenopei è stato respinto perciò restano sia la sconfitta a tavolino sia il punto di penalizzazione.