Come annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, Moise Kean a causa di un dolore dovuto a una pregresse lesione ossea alla tibia sinistra, non sarà a disposizione della squadra per un periodo. Come riportato da tuttomercatoweb.com, sarà uno stop di 3-4 settimane, motivo per il quale non ci sarà sabato 30 dicembre alle 20:45 contro la Roma.