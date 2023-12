Juventus, i convocati di Allegri per la Roma. Ci sono Chiesa e Locatelli, out Cambiaso per squalifica

Ecco i convocati della Juventus. Massimiliano Allegri ha scelto la lista dei calciatori che affronteranno la Roma nel match in programma questa sera a Torino. Calcio d’inizio in programma per le ore 20:45. Presente Federico Chiesa che risultava in dubbio per la sfida coi giallorossi fino a pochi giorni dall’incontro. Assenti invece Cambiaso (per squalifica) e Kean. Questa la lista completa:

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

13 Huijsen

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

juventus.com