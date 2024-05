Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto su Rai GR Parlamento nel corso del programma “La politica nel Pallone”. Tra le dichiarazioni anche alcune parole sugli stadi:

“Stadi? Da tre mesi questo gruppo di lavoro composto dal Ministro per lo Sport e quello dell’Economia e Finanze con il supporto di CDP, Sace, Invimit, Credito Sportivo, Sport e Salute e con la presenza della Figc, sta acquisendo la giusta inerzia. Abbiamo fatto già cinque audizioni con i comuni e i club interessati agli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Parma ed Empoli. Ci apprestiamo a farlo anche per Napoli, Milano, Roma, Palermo, Verona e Genova. Non c’è mai stata un’iniziativa del genere, è un primo elemento di garanzia di un lavoro che deve produrre fatti”.