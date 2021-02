Nei giorni precedenti a Juventus-Roma, gara in programma sabato pomeriggio alle ore 18, il terzino bianconero Danilo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole rilasciate:

Vi apprestate ad affrontare la Roma, è una tra le candidate per lo Scudetto?Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità. Quindi sì, possono vincere lo Scudetto.