Juventus, altra grana per Allegri: McKennie si infortuna alla spalla, in forte dubbio per la Roma

Paul Pogba prima, Weston McKennie ora. Certo di dover far a meno per un po’ del centrocampista francese, ora la Juventus potrebbe perdere anche un’altra pedina. Lo statunitense ha riportato una lussazione alla spalla ed è quasi da escludere una sua disponibilità nel match contro la Roma, in programma alla terza giornata di Serie A (27 agosto). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Pogba, invece, sta riflettendo sul da farsi. L’ex United attende di sapere se dovrà sottoporsi ad un’operazione per curare la lesione del menisco laterale della gamba destra oppure no. Dopo il consulto avuto negli Stati Uniti, dove la Juve è in tournée, in questi giorni andrà a Lione, atteso da Bertrand Cottet-Sonnery, chirurgo specialista delle ginocchia e che ha operato anche Zlatan Ibrahimovic.