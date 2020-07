Juventus, allenamento in mattinata per prepararsi al match contro la Roma

Dopo la sconfitta per 2-0, rimediata alla Sardegna Arena di Cagliari, la Juventus torna a Torino per preparare l’ultima sfida di questo campionato, quella contro la Roma. I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, per poi lasciare spazio ai giallorossi nel pomeriggio. Questo il report della seduta, sul sito ufficiale del club:

“Lavoro di scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena, lavoro tecnico e di possesso palla per il resto del gruppo. Domani l’allenamento è in programma al pomeriggio.”