I giallorossi chiudono l’anno con un altro big match. Dopo la vittoria sul Napoli per 2-0 nella scorsa giornata di Serie A, questa sera la Roma cercherà di espugnare l’Allianz Stadium per chiudere l’anno in bellezza. La buona notizia per Mourinho arriva da Dybala, che torna tra i convocati dopo l’infortunio rimediato con la Fiorentina. L’argentino dovrebbe partire titolare e affiancare Lukaku in attacco. Scelte obbligate in difesa, mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Bove e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI