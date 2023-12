La Gazzetta dello Sport(F. Della Valle) – L’ultima partita del 2023 per la Juventus sarà anche l’ultimo scontro diretto del girone d’andata: sabato sera all’Allianz Stadium arriverà la Roma dell’ex Paulo Dybala. Uno dei segreti della squadra di Massimiliano Allegri è la capacità di fare punti negli scontri diretti: finora zero sconfitte per Danilo e compagni quando hanno affrontato formazioni con lo stesso obiettivo, ovvero un posto in Champions League. I giallorossi, che tra l’altro a Torino nella nuova casa di Madama hanno vinto una sola volta, nel 2020, sono l’ultimo step da superare per confermare una ritrovata maturità.

I numeri dicono che la Juventus finora ha raccolto 14 punti contro le big: 4 vittorie e due pareggi. In casa un solo pari, contro i nerazzurri. Meglio della scorsa stagione, quando alla fine del girone d’andata i bianconeri avevano raccolto 12 punti in 7 sfide, sconfitti solo da Milan e Napoli. La Signora versione 2023-24 è più solida e più pronta dal punto di vista psicologico ad affrontare le sfide sulla carta maggiormente difficili, almeno questo è quello che ha dimostrato finora in questa stagione.

Il pericolo numero uno si chiama Romelu Lukaku, il gigante belga che in estate è stato anche vicino a vestire la maglia bianconera prima di trasferirsi in prestito alla Roma: l’ex nerazzurro ha segnato all’Allianz Stadium nella sua ultima apparizione in Coppa Italia e non è amatissimo dalla tifoseria bianconera. In campionato però ha fatto centro una sola volta (2020-21) e su rigore.