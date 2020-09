Juve by night a Roma. Pirlo al primo esame

La Repubblica (E.Gamba) – I tempi cambiano, le rivalità s’adeguano e questa è orma tra le più scolorite, ma solo perchè Roma e Juventus non appartengono più alla stessa dimensione. E’ curioso che il destino di Fonseca dipenda da una gara c he dovrebbe essere fuori contesto. Il portoghese sta mantenendo il sangue freddo, avverte la precarietà ma si aggrappa ai punti fermi che ha: uno è Dzeko e l’altro è Friedkin. C’è curiosità per capire dove il nuovo proprietario collocherà la Roma sotto il fattore politico. Con Pallotta era vicina ai pensieri di Agnelli. L’anno scorso i rapporti erano buoni grazie anche all’asse Paratici-Petrachi che si sono scambiati Spinazzola e Pellegrini. I tentativi di replicare ci sono stati, ma sono andati a monte, anche se nulla somiglia alla rivalità dei tempi di Viola e Boniperti, di Sensi e Moggi.