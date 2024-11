La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Stavolta non riesce a parlare di ottima partita neanche lui. Sarà forse perché l’avversario era davvero troppo modesto o perché, alla fine, ha capito che difendere sempre una squadra che per tutti gioca male diventa anche controproducente. Ed allora stavolta anche lui, Ivan Juric, ammette la prova incolore dei giallorossi.

“Il risultato è negativo, ma stavolta non possiamo essere troppo soddisfatti neanche della prestazione. È stata una partita non brillantissima, ma non riusciamo ad essere sufficientemente tosti per vincere anche le partite in cui non siamo brillanti. A tratti ho visto delle cose giuste, in altri dei momenti negativi, con poca intensità. Meglio un punto che niente, mettiamola cosi. Il problema è che commettiamo errori individuali che poi paghiamo. Mi dispiace per i ragazzi, che ci mettono cuore e anima e non raccolgono ciò che vorrebbero. Nel calcio capita, può essere anche uno stato mentale. Ci sono stati momenti molto positivi dove ci sono mancati quei risultati che ci avrebbero dato slancio. Ci succede sempre qualcosina, la negatività la sentiamo. Ma è giusto anche cosi, i risultati non sono quelli desiderati, bisogna essere forti e resilienti, andare avanti in questa situazione“.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]