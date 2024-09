Il Messaggero (D. Aloisi) – Altri tre punti per Ivan Juric che può ritenersi soddisfatto di come la squadra ha reagito ad un momento complicato. L’impegno col Bilbao ha senza dubbio levato un po’ di energie e i cambi hanno risolto una partita che si era messa in salita: “Contro l’Athletic abbiamo giocato una gara di grande intensità. Dopo il primo tempo qualche giocatore rallentava. È umano. Nella ripresa mettendo gente fresca e con gamba l’abbiamo ribaltata, abbiamo fatto cose giuste. Paredes è stato fondamentale. Nella prima frazione eravamo lenti, e bisognava fare meglio le coperture preventive“. Una vittoria arrivata in mezzo a tante difficoltà e l’allenatore ha voluto elogiare la voglia dei giocatori di portare a casa i tre punti: “La squadra ha tirato fuori il cuore, senza mai mollare. Negli ultimi 30 minuti abbiamo giocato davvero bene. C’è ancora da migliorare ma questo è un gruppo che lavora e ha voglia di crescere. Sono molto fiducioso per il futuro”.