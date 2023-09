L’allenatore dei Granata, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Torino e Roma, valida per la quinta giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Juric:

Da quando Mourinho allena la Roma il suo Toro non è stato fortunatissimo?

“Sempre dura, sanno difendere molto bene sfruttando le proprie qualità. Speriamo questa sera di riuscire a fare bene”.

Aveva bisogno di far rifiatare Ricci?

“Muscolarmente non era al massimo, abbiamo tre partite in una settimana deve aver tempo per riposare”.

Le sta piacendo quello che sta dimostrando Vlasic?

“Ha fatto una bella partita a Salerno e deve provare a crescere ulteriormente trovando maggiore continuità”.