La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Si cambia tanto. Perché gli impegni futuri sono molti e uno dietro l’altro. Ci vorrà quindi l’aiuto di tutti, soprattutto in questo momento in cui alla Roma serve vincere contro la Dinamo Kiev per cercare di mettere a posto le cose in Europa League. Una vittoria contro gli ucraini darebbe fiducia a tutto l’ambiente per andare ad affrontare nel migliore dei modi la trasferta di Firenze. Ed allora ecco pronti almeno sei volti nuovi. Domani Ivan Juric potrebbe fare una mini rivoluzione. Sarà la prima volta in assoluto in giallorosso per Mats Hummels che finalmente partirà titolare, insieme ad Hermoso. Con lui c’è tanta attesa anche per Le Fée che fino ad ora ha giocato pochi spezzoni. Il francese dovrebbe fare coppia con Pisilli. Davanti dovrebbe esserci il tridente formato da Shomurodov, Soulé e Baldanzi, nella speranza che poi l’argentino possa sbloccarsi.

Foto: [ Paolo Bruno] via [Getty Image]