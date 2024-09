Domani sera la Roma di Juric farà il suo esordio in Europa contro l’Athletic Bilbao. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. Queste le sue dichiarazioni:

Che turnover ci sarà in vista delle prossime partite? Vedremo i nuovi dal 1′? “Sicuramente faremo un po’ di cambi ma non abbiamo ancora deciso chi e come giocherà”.

Domani sarà il suo esordio in Europa da allenatore, sente il desiderio di fare un appello ai tifosi? “Questa gara verrà preparata come tutte le altre, penso solo alla partita di domani ora. Per i tifosi spero che staranno vicino alla squadra, la squadra deve e ha come obiettivo continuare a fare bene”.

Lei cosa pensa di poter diventare per la Roma? Non crede di essere tipo un medico di guerra? “Il mio pensiero è solo sulla partita, io spero solo di vincere domani non penso a nient’altro”.

Dybala deve essere gestito? “Dybala va gestito bene e dobbiamo stare molto attenti con il lavoro dello staff. Spero che possa continuare a stare così per tutta la stagione, ma faremo scelte partita per partita”.

Con la società avete parlato di gestire bene sia Europa League che campionato? “Non abbiamo parlato, ne detto quello è più importante di quest’altro, ogni competizione è importante e merita la giusta attenzione”.

Dopo una settimana alla guida della Roma quali sono le sue sensazioni? L’organico andrà sdoppiato tra le competizioni? Koné invece? “La rosa è ottima, voglio arrivare al momento che posso usare 20 giocatori. Koné penso sia un giocatore ottimo con voglia di lavorare, credo che faremo una bellissima stagione insieme”.

Soulé come sta? Lei lo vede più come un trequartista o esterno? “Io lo vedo più come trequartista, poi può stare anche un po’ più sull’esterno. Venire alla Roma per lui è stato un grande salto. Avrà le sue occasioni”.

Zalewski è pronto per essere convocato domani? E Abdulhamid a che punto è? “No non è pronto, su Saud invece credo che abbia le caratteristiche giuste, gli serve un po’ di tempo. Sta lavorando molto bene e sono convinto che troverà spazio”.

Come sta Pellegrini? Anche a livello mentale “Domani non ci sarà, anche nella scorsa partita stava male ma ha voluto giocare ad ogni costo. Io lo vedo sereno nel gruppo, stanno lavorando bene. La partita con l’Udinese ci ha dato tanta fiducia”.

Quando giocava con squadre col 4-2-3-1 spesso giocava col trequartista. Cristante per lei è un giocatore che può tornare utile anche lì, anche in futuro? “No lo vedo più come centrocampista centrale, ci sono altri centrocampisti che hanno questo tipo di caratteristiche e possono stare più avanti”.

Angeliño lei lo vede anche come esterno nei quattro o solo come braccetto nei tre a sinistra? “Può fare entrambi i ruoli, ha una qualità eccellente. Anche nella scorsa partita l’ho visto benissimo”.

Quanto manca per vedere in campo Hummels? “Penso poco, mi piace come si è inserito tra i compagni. Sono convinto che manca poco e lo vedremo sul campo”.