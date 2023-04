Juric: “Il gol un regalo, abbiamo dominato la partita. La Roma ci aspettava”

Ivan Juric ha commentato il ko con la Roma (0-1). Queste le parole del tecnico del Torino.

JURIC A DAZN

Sulla partita.



Abbiamo regalato subito un gol come con il Napoli. Dopo abbiamo fatto la partita, avendo qualche palla gol, ma non siamo riusciti a fare gol con una Roma chiusa che ci aspettava, dopo non abbiamo concesso nulla.

Si può provare a prendere quelli avanti in classifica?

La nostra realtà è che la squadra sta dando quello che deve dare. Poi deve entrare meglio in partita rispetto ad oggi e fare quello che deve fare, giocando un po’ più sporco. Ci sono cose positive in questo momento, ma non siamo troppo completo.

Mancano pochi gol da fuori o palla inattiva?

No, sul piazzato siamo tristi. Li battiamo male e abbiamo pochi saltatori che vengono su con fame a fare gol. Infatti siamo tra i peggiori, su una cosa fondamentale, pensiamo alla Roma, quante partite ha vinto su piazzati. Noi per caratteristiche giocatori non siamo pericolosi a sufficienza e prendiamo gol, perdendo partite su angoli, perché non siamo forti e strutturati fisicamente. Non stiamo riuscendo a fare dei punti che pesano nella stagione.

Rischia la zona grigia?

Ci siamo già, va bene che siamo qui e non più sotto. È normale che vogliamo fare di più, ma in questo momento non abbiamo le capacità.

Il saluto con Belotti nel prepartita?

Si è comportato sempre bene, ha finito il ciclo al Torino. Resta uno splendido ragazzo ed è giusto salutarsi bene.

Se lo aspettava in campo?

Si dall’inizio perché ha un passato importante al Torino. Oggi non ha giocato ma va bene.