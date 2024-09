La Gazzetta dello Sport (N. Berardino) – Il pareggio dell’Athletic Bilbao è difficile da digerire per la Roma, che puntava al bis del successo di domenica contro l’Udinese e anche per il suo tecnico Juric: “Ci sono stati momenti di grande calcio, anche lo stadio lo percepiva. Nel secondo tempo si è visto l’Athletic come squadra che gioca molto e con palla lunga. Ed ha iniziato a pressare”. Il rammarico per come è stato subito il gol. “C’era Mario (Hermoso, ndr). Si vede bene, eravamo in due, Mancini e Cristante, contro uno. Angelino anche se è basso ne prende tante. Sono piccoli dettagli, peccato che il pari sia arrivato nel finale. I ragazzi hanno fatto di nuovo un’ottima partita“. La sostituzione di Dybala nell’intervallo? “Ha sentito un po’ di fastidio (al flessore, ndr). Non volevamo rischiare”.

Il capitano Gianluca Mancini analizza la prova dei giallorossi: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene contro una squadra forte e di gamba. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, potevamo andare sul 2-0 con Soulé. Poi loro hanno cambiato 3-4 giocatori, gente di gamba, ci siamo abbassati ma non hanno creato tante occasioni. Rode prendere gol su palla inattiva“. Sulla stessa linea Tommaso Baldanzi: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, come il mister ci chiedeva. Nella ripresa siamo calati”.

Resta aperta anche la questione societaria in casa giallorossa dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Spunta adesso l’opzione come amministratore delegato di Giovanni Carnevali, una figura manageriale di rilievo e da anni riferimento nel Sassuolo.