Il Messaggero (G. Lengua) – Ivan Juric si sta ambientando, ha preso confidenza con le dinamiche di Trigoria e sta imparando a conoscere la sua squadra. Vuole anticipare i problemi e non ingigantire quelli che già ci sono o si possono presentare. Dunque, nonostante la fascia destra sia senza padrone se Celik dovesse alzare bandiera bianca (ha recuperato) e Dybala e Pellegrini rischiano da un momento all’altro di fermarsi per i soliti problemi muscolari, oggi contro il Venezia vorrebbe festeggiare la sua seconda vittoria da quando è stato ingaggiato.

Celik ha recuperato dopo il problema all’adduttore, dunque, Abdulhamid dovrà aspettare. Anche Dybala sta meglio, pure lui non ha nulla di grave perché si è fermato in tempo, ma non è detto che oggi giochi. Pellegrini invece ha chiesto di giocare. Non vuole tirarsi indietro, ma fino all’ultimo sarà in ballottaggio con Baldanzi. L’attesa è per alcuni nuovi acquisti, quattro di loro sono praticamente fermi: “Le Fée sembrava essere pronto, ma sente ancora un po’ di fastidio. Spero di vederlo almeno la prossima settimana con la squadra. Hummels deve ritrovare la condizione giusta. Hermoso non ha giocato tanto e sarebbe un rischio fargli fare due partite di fila. Dahl è un giovane che dobbiamo valutare bene”.