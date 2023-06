L’ex difensore della Roma e della Nazionale brasiliana, Juan, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it in cui parla anche di Luciano Spalletti. Ecco le parole dell’ex giallorosso dal 2007 al 2012: “Spalletti? Sono stato contento che abbia vinto lui. Un successo davvero straordinario. Perché in Italia si sa che ci sono tre club più potenti economicamente che stanno a nord. Vincere a Roma o a Napoli è molto più difficile. Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto nella mia carriera. Da lui ho imparato tanto. E ho apprezzato anche i miglioramenti. Perché da quando è andato via la prima volta, quando tornò nel 2016-17 in giallorosso mostrò un gioco ancora più moderno. Segno che sa evolversi continuamente”.