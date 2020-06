“Io guadagno quattro soldi”. Bufera social su Juan Jesus

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – C. Zucchelli) – Juan Jesus è stato protagonista di un’aspra polemica social che gli causerà sicuramente una multa dopo il richiamo della dirigenza per un uso non appropriato dei social e forse anche la mancata convocazione con la Sampdoria. Per scandire il “countdown”, il club capitolino non ha messo la sua maglia numero cinque e il brasiliano ha esplicitato, ironicamente, quanto è “bello sentire la fiducia“. Poi, rispondendo a un tifoso che lo invitava ad andarsene, ha aggiunto: “secondo te per quattro soldi miei (2,2 milioni netti) il bilancio è a posto?”. Facile intuire il perché siano sorte le polemiche.