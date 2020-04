Il protagonista che non ti aspetti. Juan Jesus nella storica impresa contro il Barcellona fu un protagonista assoluto, capace di non concedere a Messi nemmeno un millimetro di libertà. Dopo aver scherzato su di lui sul nostro profilo Instagram dicendo: “È un fotomontaggio, Messi non era a Roma”, il difensore sempre sui social ha voluto ricordare quel momento scrivendo: “2 anni fa, la nostra notte. 10/04/18 un giorno che rimarrà per sempre nella mia vita e nella mia testa”.