Juan Jesus in lista d’uscita, dubbio Under

Un mercato che guarda alle occasioni, senza botti particolari e spese pazze. Petrachi e Cavallo tengono d’occhio numerosi profili. Chi può lasciare invece è Juan Jesus, che non scende in campo da settembre. Sulla lista dei cedibili anche Pastore, che ha uno stipendio da 4 milioni netti più bonus. Da tenere d’occhio anche le posizioni di Perotti, Kalinic e Under, che ha deluso le aspettative del tecnico. Situazione delicata quella di Florenzi, il cui futuro è incerto; Petrachi ha già sondato le alternative. Lo scrive Il Tempo.