Juan Jesus risponde a un tifoso: “Secondo te basta risparmiare il mio stipendio per mettere a posto il bilancio?”

Juan Jesus risponde ai tifosi. Il brasiliano, dopo aver ironicamente risposto al post della Roma che ricordava come manchino 5 giorni al match con la Sampdoria, ha iniziato a rispondere anche a una serie di commenti dei tifosi giallorossi rivolti direttamente a lui.

Una delle frasi che più salta all’occhio tra quelle del brasiliano è la replica a un tifoso nella quale dice che non basterebbe alleggerire la Roma del suo stipendio per rimettere in sesto i conti della società. Queste le sue parole:

“Secondo te per quattro soldi miei il bilancio è a posto? Hai saltato la lezione di matematica?“.