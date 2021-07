Jorge Mendes alla conferenza di Mourinho. Colloquio anche con Tiago Pinto

C’è grande fermento per la conferenza stampa di Mourinho e non solo. Anche il calciomercato è entrato nel vivo e su questo può dire la sua anche Jorge Mendes. Il fortissimo procuratore portoghese sarà presente a Terrazza Caffarelli per la presentazione del suo assistito e, inoltre, si farà anche due chiacchiere con Tiago Pinto per chiudere una volta per tutte la questione Rui Patricio e farlo approdare alla Roma. I Wolves sono già d’accordo con Jose Sa per la sostituzione in porta e sono pronti a liberare il portiere del Portogallo per 10 milioni di euro. Lo riporta ReteSport.