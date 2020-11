Jorge Jesus su Tiago Pinto: “È una perdita importante, va alla Roma perché è un professionista d’alto livello”

Il primo gennaio 2021, Tiago Pinto lascerà il Benfica per accasarsi alla Roma, nella veste di Direttore Generale. Una notizia che, a giudicare dalle dichiarazioni e dalle notizie apparse suoi quotidiani lusitani, non è stata presa bene dai componenti della società portoghese. Tra cui anche Jorge Jesus, tecnico del Benfica che è stato scelto la scorsa estate proprio da Tiago Pinto. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa oggi pomeriggio, commentando anche l’addio di Pinto. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal quotidiano Record: “Non lo conoscevo né professionalmente, né personalmente prima di arrivare qui, ma in questi mesi ho imparato a conoscerlo. Va alla Roma perché è riconosciuto per le sue capacità, è un professionista di alto livello. È una perdita importante, ma fa parte di un processo che rappresenta il calcio in Portogallo. Giocatori, allenatori, direttori sportivi, tutti coloro che dimostrano capacità superiori sono richiesti dai grandi club. Questa è una realtà nel calcio portoghese, i migliori stanno andando via“.