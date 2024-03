Joe Barone, Daniele De Rossi e Lombardo presenti alla camera ardente – VIDEO

La camera ardente di Joe Barone è stata allestita al Viola Park. Poi la salma sarà trasferita a Pozzallo e successivamente negli Stati Uniti per i funerali. Il dg della Fiorentina, deceduto ieri all’età di 57 anni per un attacco cardiaco. La Roma è stata alla camera ardente con una delegazione formata dal tecnico De Rossi e il Chief Football Operating Officer del Club Maurizio Lombardo, come riportato da Sara Meini giornalista Rai.

Già più di mille persone alla camera ardente per Joe #Barone. Arrivato anche il tecnico della Roma, Daniele #DeRossi. Con lui anche Carlo #Conti e Marco #Masini. @TgrRaiToscana @RaiSport pic.twitter.com/hNUXS54gw8 — Sara Meini (@SaraMeini) March 20, 2024