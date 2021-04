Iturbe: “Per me la Roma è stata la squadra più bella in cui abbia giocato. Totti e De Rossi mi sono stati sempre vicino”

Juan Manuel Iturbe, ex giocatore della Roma, è stato intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio ed ha parlato anche del suo passato in giallorosso. Queste le sue parole:

“Per me la Roma è stata la squadra più bella in cui abbia giocato. Quando sono arrivato ero il ragazzo più felice del mondo. Totti e De Rossi? Loro sono stati sempre vicino, rassicuravano me e la squadra. Poi è andata come è andata ma così è il calcio, c’è sempre il tempo per avere una rivincita e fare bene. Europa League? Ha fatto una grande partita contro l’Ajax. Se vincessero sarebbe una cosa bellissima. Dzeko è un centravanti molto forte e con lui anche la squadra è più forte“.