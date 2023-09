L’Italian Padel Award sbarca a Roma, tantissime le stelle del mondo del calcio che sono state invitate per sfidarsi sul campo. Tra i presenti c’è Francesco Totti, che prima dell’inizio dell’evento si è cimentato in alcuni scambi con Luca Toni. La leggenda giallorossa ha evitato di rispondere alle domande su Mourinho e la nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. All’evento sono presenti anche Panucci, Cambiasso e Candela, proprio il francese si è espresso sulla Roma di quest’anno: “Si poteva fare meglio in questo inizio, ma la stagione è ancora lunga e noi tifosi abbiamo tante aspettative. Ci aspettiamo una grande Roma, perché i ci sono i giocatori e l’allenatore forti, con una società che ha investito tanto. Se Lukaku sta bene può fare anche reparto da solo. Sono contento sia arrivato, ma ci sono anche Belotti, Dybala e Pellegrini. Mourinho è un vincente. Ha vinto il primo anno, lo scorso ci è andato vicino e quindi aspettiamo che anche quest’anno di vincere qualcosa”.