Buona la prima per l’Italia di Spalletti nella tournée americana. Gli Azzurri hanno battuto 2-1 il Venezuela grazie alla doppietta di Retegui. 24′ in campo per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, entrato al 66′ di gioco. Mentre l’altro giallorosso – Gianluca Mancini – ha assistito dalla panchina il match per tutta la sua durata.