Italia Under 21, Nicolato: “Volpato è attenzionato anche da me”

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under21, ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti anche il giallorosso Volpato, convocato con la Nazionale Under 20. Questo uno stralcio delle sue parole:

Volpato?

Volpato è attenzionato anche da me, come tutti i ragazzi della sua fascia di età. Rientra nel discorso precedente nel quale abbiamo pochi ragazzi eleggibili, quindi dobbiamo monitorare tutti quelli bravi soprattutto se fanno bene con i grandi.

Perché è in U20?

Non posso rivelare i nostri discorsi interni per spiegare perché non sia in U19 e non sia in U21 ma in U20. Posso solamente dire che lo stiamo attenzionando.