Tra i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali c’è anche Riccardo Calafiori, impegnato con l’Italia Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato. Il terzino giallorosso, partito dalla panchina contro il Montenegro, nella gara di qualificazione agli Europei del 2023, è subentrato al 73′ al posto dell’infortunato Udogie. Per il terzino giallorosso una prova agevole macchiata da un’ammonizione, presa dopo pochi istanti dall’ingresso in campo.