Il Messaggero (S.R.) – È la prima finale Mondiale Under 20 per la nostra Italia che, dopo aver battuto 2-1 la Corea del Sud in semifinale con il settimo sigillo iridato di Cesare Casadei e una punizione magistrale del 17enne Simone Pafundi, affronterà l’Uruguay allo Stadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata.

L’Italia si aggrappa a Tommaso Baldanzi, 20 anni, già protagonista nell’Empoli, e a Casadei, capocannoniere della manifestazione, di proprietà del Chelsea dalla scorsa stagione. Tra gli azzurri anche il romanista Giacomo Faticanti, 18 anni, che quest’anno Mourinho ha fatto esordire in prima squadra in una partita di Europa League.