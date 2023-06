Il Tempo (Sim. Pie.) – Missione Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini dopo il preritiro in Sardegna si ritroveranno questa sera a Coverciano per preparare la semifinale del torneo contro la Spagna. Appuntamento giovedì sera al Fc Twente Stadium di Enschede (diretta tv dalle 20.45 su Rail), cui seguirà il giorno dopo (il 16 giugno) l’altra semifinale della Nations League Olanda-Croazia in programma al Feyenoord Stadium di Rotterdam.

Le vincitrici delle due semifinali si giocheranno il trofeo a Rotterdam il 18 giugno (20.45), subito dopo la finale di consolazione per il 3° posto che andrà in scena nel pomeriggio a Enschede (ore 15). Si uniranno alla delegazione azzurra anche i cinque interisti che ieri sera hanno preso parte alla finale di Champions League contro il Manchester City: Di marco, Acerbi, Bastoni, Darmian e Barella. Oltre ai giocatori dell’Inter, nell’elenco dei convocati ci sono i tre portieri Donnarumma, Meret e Vicario, i difensori Bonucci, Di Lorenzo, Spinazzola, Toloi, i centrocampisti Cristante, Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Verratti, Zaniolo e gli attaccanti Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori e Retegui. La Nazionale resterà a Coverciano fino a mercoledì mattina; nel pomeriggio la comitiva azzurra da Firenze si trasferirà con un volo charter in Olanda dove il giorno successivo affronterà la Spagna.