Italia Under 19, convocati Tripi, Milanese e Ciervo

La FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i convocati dell’Italia Under 19 scelti dal CT Nunziata in vista del raduno a Coverciano che si svolgerà dal 17 fino al 20 gennaio. In casa Roma sono stati selezionati ben tre giovani talenti: Tripi, Milanese e Ciervo. Qui l’elenco completo:

PORTIERI

Carnelos (Udinese Calcio), Pratelli (Empoli FC), Rinaldi (Parma Calcio 1913)

DIFENSORI

Barbieri (Juventus FC), Bia (US Cremonese 1903), Carosso (FC Pro Vercelli 1892), Macchioni (US Alessandria 1912), Moretti (FC Internazionale), Mulazzi (Juventus FC), Piccinini (US Sassuolo Calcio), Riccio (Juventus FC), Turicchia (Juventus FC), Viti (Empoli FC)

CENTROCAMPISTI

Brentan (UC Sampdoria), Di Gesù (AC Milan), Ghisolfi (US Cremonese 1903), Milanese (AS Roma), Sekulov (Juventus FC), Tongya (Juventus FC), Trimboli (UC Sampdoria), Tripi (AS Roma), Zanchetta (SPAL 2013)

ATTACCANTI

Artistico (Parma Calcio 1913), Ciervo (AS Roma), N’Gbesso (AC Milan), Pagliuca (Bologna FC 1909), Vranovci (AS Cittadella)